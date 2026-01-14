Isola del Giglio, 14 anni dal naufragio della Concordia
Tra le vittime anche il riminese Williams Arlotti, 37 anni, e la figlia Dayana, 5 anni
A cura di Redazione
14 gennaio 2026 08:36
Sono passati 14 anni dalla tragedia della Costa Concordia, affondata nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 dopo l’urto contro uno scoglio davanti all’isola del Giglio. Morirono 32 persone su 4.229 a bordo.
Tra le vittime anche il riminese Williams Arlotti, 37 anni, e la figlia Dayana, 5 anni, la più giovane della tragedia, trovati abbracciati sulla nave. Perse la vita anche Maria Grazia Trecarichi, moglie del riminese Elio Vincenzi.
Il naufragio fu causato dal cosiddetto “inchino” ordinato dal comandante Francesco Schettino. Condannato definitivamente a 16 anni di carcere, Schettino è detenuto a Rebibbia.