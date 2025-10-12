Israele attende il rilascio degli ostaggi dalla mezzanotte
Netanyahu: “Siamo pronti ad accoglierli”. L’Iran: “Domani non saremo in Egitto”
Cresce l’attesa in Israele per la liberazione degli ostaggi da parte di Hamas, come previsto dagli accordi raggiunti nei giorni scorsi. Un portavoce del governo israeliano ha dichiarato che il rilascio avverrà nelle prime ore di lunedì e che “tutti i 20 ostaggi viventi verranno liberati in contemporanea”.
A partire dalla mezzanotte, il Forum delle famiglie degli ostaggi trasmetterà in diretta dalla Piazza degli Ostaggi gli aggiornamenti sull’operazione. “Siamo pronti ad accoglierli immediatamente”, ha assicurato il premier Benjamin Netanyahu, confermando che le autorità israeliane hanno predisposto ogni dettaglio per l’arrivo dei rapiti.
Intanto, sul fronte diplomatico, l’Iran ha annunciato che non parteciperà al vertice di pace previsto domani in Egitto, motivando la decisione con “seri dubbi sulla possibilità di un impegno concreto al cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti o di Israele”.
La tensione resta alta, ma la speranza di un ritorno a casa per gli ostaggi alimenta un cauto ottimismo in tutto il Paese.