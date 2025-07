Israele colpisce l’Iran: raid su siti nucleari e militari

Teheran promette vendetta: “La punizione sarà dura”. Washington si smarca: “Non siamo coinvolti”

Nella notte Israele ha lanciato una serie di attacchi aerei contro obiettivi strategici in Iran, colpendo impianti nucleari, strutture militari, fabbriche di missili balistici e alti ufficiali del regime. Secondo fonti internazionali, esplosioni sono state registrate anche presso un impianto di arricchimento dell’uranio.

Le operazioni, definite da Israele come "attacchi preventivi", rappresentano un'escalation senza precedenti nella già alta tensione tra i due Paesi. Il governo israeliano ha proclamato lo stato di emergenza, preparandosi a possibili rappresaglie da parte dell’Iran, che ha promesso una "risposta dura".

Il leader supremo iraniano, Ali Khamenei, ha dichiarato che “la punizione sarà severa” e ha rivendicato “il diritto legale e legittimo dell’Iran a rispondere a un'aggressione straniera”. Le prime informazioni provenienti da Teheran riferiscono dell’uccisione di un alto comandante delle Guardie Rivoluzionarie.

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno preso le distanze dall’attacco. Un portavoce della Casa Bianca ha dichiarato: “Gli Stati Uniti non sono coinvolti nelle operazioni militari israeliane”.

In Italia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato una riunione d’emergenza alla Farnesina per valutare le possibili conseguenze della crisi sul piano internazionale e per la sicurezza dei cittadini italiani nella regione.