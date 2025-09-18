Israele fuori dalla fiera del Turismo: la decisione di Italian Exhibition Group

Dopo l'appello del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad

Israele non sarà presente con il suo stand alla fiera del Turismo, in programma a ottobre a Rimini Fiera. La decisione presa da Italian Exhibition Group, società di gestione delle fiere di Rimini e Vicenza, che ha già comunicato all'Ente del turismo di Israele "Il venire meno delle condizioni per una partecipazione a Ttg Travel Experience". In una breve nota, Ieg precisa di aver assunto la decisione anche "alla luce della posizione espressa dal Comune di Rimini". Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad aveva definito inopportuna la presenza di Israele, sottolineando che fosse "eticamente e moralmente inaccettabile proporre come destinazioni di vacanza luoghi di guerra, terrore e morte".