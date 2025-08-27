Israele: “Inevitabile evacuazione da Gaza City”

L’Idf annuncia piani di trasferimento verso sud con aiuti umanitari. L’Onu: quasi mille morti in Cisgiordania da ottobre 2023

Un portavoce dell’esercito israeliano ha dichiarato che l’evacuazione di Gaza City è “inevitabile”, mentre le forze di difesa israeliane (Idf) si preparano a conquistare la città più grande della Striscia. “Ogni famiglia che si trasferirà a sud riceverà i più generosi aiuti umanitari, ora in fase di elaborazione”, ha scritto su X il portavoce in lingua araba dell’Idf, Avichay Adraee.

Secondo quanto riferito, l’esercito israeliano ha avviato operazioni logistiche per portare tende e predisporre aree destinate alla distribuzione degli aiuti nel sud della Striscia di Gaza.

Parallelamente, cresce la preoccupazione internazionale per la situazione umanitaria e per l’aumento delle vittime nei territori occupati. L’Ufficio dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha segnalato che, da ottobre 2023, quasi mille persone sono state uccise in Cisgiordania dalle forze israeliane e dai coloni.