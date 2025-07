Israele lancia un attacco aereo e terrestre su Deir al-Balah

Offensiva nel centro della Striscia di Gaza: evacuati migliaia di sfollati, lanciati raid con carri armati e caccia

Le forze armate israeliane hanno sferrato un attacco aereo e terrestre contro la città di Deir al-Balah, situata nella parte centrale della Striscia di Gaza. Lo riporta la BBC, sottolineando che l’offensiva è iniziata nelle prime ore di oggi, successivamente alla diffusione di un avviso di evacuazione emesso dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) per sei blocchi residenziali nel settore sud-occidentale della città.

La zona colpita ospita migliaia di sfollati provenienti da Rafah e Khan Younis, due città del sud di Gaza già duramente colpite da precedenti operazioni militari. Secondo fonti giornalistiche locali, l’incursione è partita dal checkpoint di Kisufim: carri armati e veicoli militari israeliani sono avanzati verso l’interno della città, coperti dal fuoco dell’artiglieria pesante e da raid aerei condotti dai caccia.

L'escalation a Deir al-Balah si inserisce in un quadro già estremamente critico per la popolazione civile della Striscia, costretta a continui spostamenti forzati e a vivere in condizioni di emergenza umanitaria. Al momento non sono ancora disponibili dati ufficiali su eventuali vittime o danni materiali provocati dall’operazione in corso.