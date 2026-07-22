Istituto Marvelli, aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico

Fino al 15 ottobre è possibile iscriversi ai corsi di Laurea in Scienze Religiose

Allargare lo sguardo sul mondo, sulla fede e sulle grandi domande del nostro tempo. È questo l'invito che accompagna l'apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Alberto Marvelli" delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro.

Dal 1° luglio al 15 ottobre sono aperte le iscrizioni ai percorsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale in Scienze Religiose, proposte formative che offrono strumenti per approfondire la tradizione cristiana e dialogare con le sfide culturali, educative e sociali del presente.

L'Istituto A. Marvelli rappresenta da anni un punto di riferimento per quanti desiderano intraprendere un percorso universitario che coniughi studio, ricerca e crescita personale. Studenti, insegnanti, operatori pastorali, educatori, religiosi e persone provenienti da diversi ambiti professionali e ecclesiali, ma anche persone in ricerca, trovano nell'Istituto uno spazio di confronto e approfondimento aperto alle domande che attraversano il nostro tempo.

Accanto ai corsi di laurea, nei prossimi mesi verranno attivate anche le iscrizioni alla Scuola di Alta Formazione in Arte Sacra e Turismo Culturale e Religioso, al Corso di Alta Formazione in Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali, ai corsi facoltativi denominati Per-Corsi AAC (Ascolto Attivo Cercasi) e al Percorso di Teologia Pastorale, ampliando ulteriormente le opportunità formative offerte dall'Istituto. Molti di questi corsi sono fruibili anche online e non richiedono pre-requisiti di accesso.

Commenta il direttore dell’Istituto prof. Marco Casadei: “In un contesto segnato da trasformazioni rapide e da una crescente complessità culturale e sociale, l'ISSR propone una formazione capace di mettere in dialogo fede, cultura, arte, educazione e cittadinanza, offrendo strumenti per comprendere la realtà e contribuire a costruire comunità più consapevoli e inclusive”.

Tutte le informazioni sui percorsi formativi, le modalità di iscrizione e il calendario delle attività sono disponibili sul sito dell'Istituto: www.issrmarvelli.it o contattando la Segreteria in via Covignano 265 a Rimini, e-mail: [email protected] – tel. 0541 751367 (in estate la Segreteria è aperta lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 15,30 alle 19,30, chiusura nel mese di agosto).