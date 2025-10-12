Italia corsara in Estonia: 3-1 e secondo posto blindato nel girone mondiale

Kean, Retegui ed Esposito firmano il successo azzurro. Israele travolto 5-0 dalla Norvegia tra le proteste pro-Palestina

L’Italia prosegue la sua corsa verso i Mondiali 2026 con una vittoria convincente in Estonia. A Tallinn, gli Azzurri di Luciano Spalletti si impongono 3-1 grazie alle reti di Moise Kean, Mateo Retegui e Sebastiano Esposito, blindando così il secondo posto nel girone di qualificazione. Per i padroni di casa a segno Sappinen, autore del momentaneo 1-1.

Dopo un primo tempo equilibrato, l’Italia ha preso il controllo nella ripresa, mostrando buona intensità e concretezza sotto porta. Con questo successo, la Nazionale mette una seria ipoteca sulla qualificazione diretta, in attesa degli ultimi impegni del gruppo.

Nel frattempo, nello stesso turno di qualificazioni, Israele è stato travolto 5-0 dalla Norvegia. La partita è stata caratterizzata da proteste pro-Palestina sugli spalti, che hanno ritardato brevemente l’inizio della gara.

Scosse anche in casa serba: l’allenatore Dragan Stojković ha annunciato le dimissioni dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Albania a Belgrado, risultato che complica il cammino della Serbia verso la rassegna mondiale.