Italia in Miniatura, il 25 aprile un flash mob tricolore per la Festa della Liberazione
Al parco di Rimini 1.000 famiglie coinvolte in una coreografia collettiva con bandiere italiane distribuite all’ingresso e uno spettacolo corale alle ore 12
Italia in Miniatura celebra il 25 aprile e la Festa della Liberazione con un flash mob tricolore che trasformerà il parco in un mare di bandiere italiane che sventolano gioiose, per un momento di festa collettiva e di orgoglio italiano da vivere in famiglia.
Le prime 1.000 famiglie che entreranno al parco e che desiderano partecipare alla coreografia, riceveranno in omaggio una bandiera tricolore con il logo di Italia in Miniatura: sarà il loro pass per prendere parte al flash mob, nonché un prezioso souvenir da portare a casa.
Insieme alla bandiera, verrà consegnato un volantino con istruzioni e informativa: cioè tutto quello che serve per essere protagonisti dello spettacolo.
L'appuntamento è per le ore 12:00, all’interno del parco miniature. Un vocalist guiderà il pubblico in una coreografia corale: al suo segnale, centinaia di bandiere si alzeranno insieme, in un'unica, grande onda di bianco, rosso e verde, ripresa dall’alto della Monorotaia. Un momento di entusiasmo che si svolgerà in pochi minuti, ma che è destinato a durare molto di più.
Il parco è aperto dalle ore 10:00 alle 18:30. Le casse chiudono alle ore 17:00. Le bandiere tricolori saranno distribuite all’ingresso del parco a partire dall’apertura, fino a esaurimento.
Il flash mob occuperà unicamente l’area del parco miniature Italia, per una durata massima di 30 minuti.
Durante l'evento, tutte le altre aree di Italia in Miniatura, resteranno aperte e fruibili: chi preferisce non partecipare alla coreografia potrà godersi l'imperdibile bellezza del parco e le sue attrazioni originali e divertenti come Venezia, Pinocchio, Vecchia Segheria, Torre Panoramica, Castel Sismondo, Esperimenta, Scuola Guida e Pappamondo, comprese nel biglietto.