Italia, primi segnali olimpici: snowboard e sci alpinismo accendono la corsa verso Milano-Cortina

Felicetti torna al successo in Coppa del Mondo, mentre la coppia De Silvestro-Boscacci apre la stagione dello sci alpinismo con un brillante secondo posto negli Usa

L’avvicinamento dell’Italia agli appuntamenti olimpici di Milano-Cortina 2026 si arricchisce di risultati importanti, con due discipline in piena ascesa: lo snowboard e lo sci alpinismo, quest’ultimo pronto al debutto a cinque cerchi.

Nel parallelo di Coppa del Mondo, Mirko Felicetti è tornato a brillare. Dopo più di cinque anni di attesa, l’azzurro è risalito sul gradino più alto del podio, firmando una vittoria che vale più di un semplice successo sportivo: è un messaggio forte in chiave olimpica e la conferma di una condizione fisica e mentale ritrovata.

Ottimo anche l’avvio della stagione dello sci alpinismo, disciplina che farà il suo esordio ufficiale ai Giochi invernali proprio a Milano-Cortina. Nella tappa inaugurale di Coppa del Mondo a Solitude, negli Stati Uniti, la coppia azzurra formata da Ilaria De Silvestro e Michele Boscacci — unita nello sport e nella vita — ha conquistato un prestigioso secondo posto. Una prova solida, che conferma il loro ruolo di riferimento internazionale nella specialità.

Tra conferme e ritorni al vertice, l’Italia della neve lancia segnali incoraggianti: la strada verso Milano-Cortina è ancora lunga, ma i primi lampi azzurri sono già ben visibili all’orizzonte.