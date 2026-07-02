"Itinerari Musicali": il viaggio tra musica e parole debutta con Nina Simone

Tre venerdì, tre icone

Prende il via Itinerari Musicali, la rassegna dedicata alle grandi protagoniste della musica, tra racconto narrativo e performance musicali dal vivo. Il progetto, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con Aps Pro Loco e con la direzione artistica di Rapsodia di Emiliano Visconti, propone un percorso in tre tappe che intreccia musica, parole e immaginario biografico.

Si comincia venerdì 3 luglio (ore 21.15, Largo Fosso del Pallone) con Nina Simone. Il suo daimon, un incontro che porta sul palco la figura della celebre musicista attraverso la narrazione di Emiliano Visconti. Un ritratto intenso che restituisce la forza creativa e la complessità interiore di una delle voci più potenti del Novecento, tra genio artistico e inquietudine personale. Ad accompagnare il racconto saranno le riletture del repertorio di Nina Simone affidate a Chiara Pancaldi e Marco Bovi, in una chiave jazz capace di restituirne energia e libertà espressiva.

Con questo primo appuntamento Itinerari Musicali inaugura un percorso che proseguirà venerdì 10 e venerdì 17 luglio con i ritratti di Joan Baez e Janis Joplin, completando un viaggio nelle figure femminili che hanno segnato la storia della musica contemporanea.

Tutti gli incontri si svolgeranno all’Arena spettacoli, Largo Fosso del Pallone, con inizio alle 21:15. L’ingresso è libero.

L’appuntamento rientra nel progetto Estate fuori del Comune realizzata da APS - Pro loco San Giovanni in Marignano con il contributo e il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano e della Regione Emilia-Romagna.