J-Ax e non solo: ecco tutti i nomi della Notte Rosa a Riccione

All'evento del 19 giugno ci saranno anche Ditonellapiaga, Samurai Jay e Eddie Brock

Si accendono già i riflettori sulla Notte Rosa di Riccione: il 19 giugno si alza il volume con un grande evento che anticipa l’atmosfera calda dell’estate. Radio ufficiale della serata sarà RTL 102.5, la più ascoltata d’Italia, pronta a trasformare la città in un palcoscenico esplosivo tra musica, spettacolo e intrattenimento live.

Sul palco di piazzale Roma saliranno alcuni dei nomi più amati della scena italiana, protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo: J-Ax, icona del rap e autore di successi trasversali, Ditonellapiaga, tra le voci più originali del pop italiano e con uno stile raffinato e contemporaneo, Samurai Jay, tra gli artisti più ascoltati grazie a un sound urban capace di conquistare la vetta delle classifiche di ascolto ed Eddie Brock, tra i nomi emergenti più interessanti del momento.

Uno show pensato per un pubblico ampio, che riflette le diverse anime della scena musicale italiana e restituisce il ritmo e l’energia delle grandi piazze, per una Notte Rosa all’insegna della musica e dello spettacolo.

L’energia di Riccione varcherà i confini della città grazie a una copertura multipiattaforma senza precedenti. La serata sarà infatti trasmessa in diretta nazionale in radio e in tv su RTL 102.5.

Un’operazione che porterà il calore della Riviera direttamente nelle case di milioni di italiani, supportata da una costante attività sui canali social dell’emittente e anticipata da un piano media dedicato. Grazie a questa sinergia, l’atmosfera vibrante della Notte Rosa sarà accessibile ovunque, permettendo a chiunque di vivere da vicino l’evento musicale dell’estate riccionese e inaugurando la stagione estiva in diretta nazionale.