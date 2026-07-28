Jazz al Met si chiude con la big band del Conservatorio Rossini di Pesaro

Mercoledì 29 luglio al Meet di Santarcangelo il concerto "Schermi Sonori"

La terza edizione di Jazz al Met si conclude con la big band del Conservatorio “Rossini” di Pesaro, mercoledì 29 luglio alle ore 21:00 nella cornice del Meet di Santarcangelo (ingresso da via Montale). L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Santarcangelo in collaborazione con Focus Santarcangelo.

L’Ensemble diretta da Gianmarco Gualandi è formata da cinque vocalist, quattro sax, chitarra, piano, basso, batteria, un quartetto d’archi, ad interpretare arrangiamenti originali degli studenti e di alcuni insegnanti. “Schermi Sonori” celebra l’età d’oro della colonna sonora italiana, nel centenario di Riz Ortolani figura di spicco della cultura pesarese, inserendolo in un percorso che abbraccia i grandi compositori del nostro cinema, capaci di fondere jazz e melodia italiana: Piero Umiliani, Armando Trovajoli e Piero Piccioni. Lo spettacolo mette in dialogo la scrittura per archi e la libertà del combo jazz, rievocando le atmosfere fumose dei noir e l'eleganza dello swing degli anni ’60.