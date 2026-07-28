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Jazz al Met si chiude con la big band del Conservatorio Rossini di Pesaro

Mercoledì 29 luglio al Meet di Santarcangelo il concerto "Schermi Sonori"

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
28 luglio 2026 07:52
Jazz al Met si chiude con la big band del Conservatorio Rossini di Pesaro -
Santarcangelo di Romagna
Eventi
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La terza edizione di Jazz al Met si conclude con la big band del Conservatorio “Rossini” di Pesaro, mercoledì 29 luglio alle ore 21:00 nella cornice del Meet di Santarcangelo (ingresso da via Montale). L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Santarcangelo in collaborazione con Focus Santarcangelo.

L’Ensemble diretta da Gianmarco Gualandi è formata da cinque vocalist, quattro sax, chitarra, piano, basso, batteria, un quartetto d’archi, ad interpretare arrangiamenti originali degli studenti e di alcuni insegnanti. “Schermi Sonori” celebra l’età d’oro della colonna sonora italiana, nel centenario di Riz Ortolani figura di spicco della cultura pesarese, inserendolo in un percorso che abbraccia i grandi compositori del nostro cinema, capaci di fondere jazz e melodia italiana: Piero Umiliani, Armando Trovajoli e Piero Piccioni. Lo spettacolo mette in dialogo la scrittura per archi e la libertà del combo jazz, rievocando le atmosfere fumose dei noir e l'eleganza dello swing degli anni ’60.

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