Jazz e tradizione inaugurano la rassegna “Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?”

Il quartetto di Onorino Tiburzi apre la stagione culturale estiva con un concerto gratuito nel parco della villa

Prende il via mercoledì 2 luglio alle 21:15, nel suggestivo scenario del parco di Villa Lodi Fé, la settima edizione della rassegna “Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?”, un appuntamento ormai consolidato dell’estate culturale riccionese, promosso dall’associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca.

A inaugurare il ciclo di incontri sarà il concerto “Sotto le stelle del jazz” con il quartetto guidato da Onorino Tiburzi, contrabbassista di lungo corso che ha alle spalle oltre 50 anni di carriera professata in Italia e in altre parti del mondo, un autentico cultore della tradizione jazzistica, considerato da molti un vero e proprio archivio vivente della musica jazz.

Con lui, sul palco, Roberto Stefanelli al pianoforte, Samuele Garofoli alla tromba e Massimo Ferri alla batteria: un gruppo di grande esperienza e riconosciuto valore, protagonisti in festival e rassegne di alto livello. Il quartetto proporrà un viaggio sonoro tra i classici del jazz e riletture originali, in un equilibrio perfetto tra lirismo e virtuosismo.

Come ormai da tradizione, anche quest’anno sarà proprio il gruppo di Onorino Tiburizi ad avviare il ciclo di iniziative e di incontri culturali della rassegna “Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?”, segnando così l’inizio di un’estate all’insegna della condivisione culturale, della musica e della bellezza del luogo.

Il concerto si svolgerà nella magnifica cornice del giardino della villa, trasformato per l’occasione in un palcoscenico sotto le stelle. L’atmosfera intima e raccolta del parco, impreziosita dalla presenza della storica dimora in stile eclettico con elementi art nouveau, offrirà il contesto ideale per lasciarsi avvolgere dalle sonorità del jazz più autentico: melodie evocative, improvvisazioni raffinate, dialoghi musicali tra strumenti capaci di raccontare emozioni senza tempo.

La rassegna proseguirà ogni mercoledì sera fino al 29 agosto, con incontri dedicati alla letteratura, alla poesia, alla storia e alla musica, in un formato conviviale che da anni fa della manifestazione uno dei momenti più attesi della stagione estiva a Riccione. L’ingresso è libero.