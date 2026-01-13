Jessica Moretti non va ai domiciliari: il governo si costituisce parte civile

Per la proprietaria del locale Le Constellation, dove in un incendio hanno perso la vita 40 persone, il giudice stabilisce obbligo di firma quotidiana e divieto di lasciare la Svizzera

Jessica Moretti, proprietaria del locale Le Constellation, teatro dell’incendio in cui hanno perso la vita 40 persone, non sarà sottoposta ai domiciliari. Lo ha deciso il giudice, imponendo alla donna l’obbligo di presentarsi quotidianamente alla polizia e il divieto di lasciare il territorio elvetico.

Intanto, al Senato è stata approvata una risoluzione bipartisan che impegna il governo a fornire sostegno legale alle famiglie delle vittime. «È giusto che lo Stato si costituisca parte civile», ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando l’importanza di affiancare le famiglie nel percorso giudiziario.

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha visitato i feriti ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano, portando la vicinanza del governo e verificando le condizioni dei pazienti.

Nella giornata odierna è stata inoltre effettuata l’autopsia sul corpo di Riccardo Minghetti, il 16enne romano deceduto nell’incendio. L’esame ha confermato lesioni da ustioni, in linea con le dinamiche tragiche dell’incidente.