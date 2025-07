Jonathan Milan trionfa allo sprint nell’ottava tappa: successo italiano al Tour

Tadej Pogačar resta saldamente in maglia gialla

Jonathan Milan ha conquistato una splendida vittoria allo sprint nell’ottava tappa del Tour de France 2025, da Saint-Méen-le-Grand a Laval, lunga 171,4 chilometri. Il velocista friulano ha imposto la sua potenza nel finale, precedendo i rivali in una volata serrata e regalando all’Italia un successo atteso da tempo.

«È una vittoria che significa molto per me e, dopo questo lunghissimo digiuno, anche per l’Italia», ha dichiarato Milan subito dopo l’arrivo, visibilmente emozionato. Il successo interrompe un periodo di astinenza per i colori azzurri nella Grande Boucle, riaccendendo l’entusiasmo degli appassionati italiani.

Nessun cambiamento in vetta alla classifica generale: Tadej Pogačar resta saldamente in maglia gialla, mantenendo il comando del Tour dopo una tappa senza scossoni tra i big della classifica.