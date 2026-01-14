Jordan Smith sorprende tutti: batte Sinner e vince il Million Dollar One Point Slam

Il maestro di tennis dilettante trionfa nel bizzarro torneo-esibizione di Melbourne, prologo degli Australian Open: un solo punto decide ogni match e in palio c’è un milione di dollari australiani

Impresa clamorosa alla vigilia degli Australian Open. Lo sconosciuto maestro di tennis Jordan Smith, 29 anni, ha vinto il Million Dollar One Point Slam, originale mini torneo-esibizione disputato a Melbourne e caratterizzato da una formula tanto semplice quanto imprevedibile: ogni incontro si decide su un’unica palla, con in palio un milione di dollari australiani.

Nel suo sorprendente cammino, Smith ha eliminato nei quarti di finale Jannik Sinner, numero 2 del mondo e tra i grandi favoriti del primo Slam stagionale. Non è stato l’unico big a cadere: fuori anche Carlos Alcaraz, sconfitto dalla greca Maria Sakkari in uno degli incroci misti previsti dal torneo.

In finale Smith ha affrontato Joanna Garland, numero 70 del ranking WTA. L’epilogo è stato fulmineo: nell’unico scambio del match la tennista britannica ha mandato la palla fuori, consegnando la vittoria — e il ricchissimo premio — al dilettante australiano.

Il Million Dollar One Point Slam si conferma così come uno degli eventi più eccentrici del calendario, pensato come spettacolare antipasto degli Australian Open, al via da domenica sui campi di Melbourne Park.

Per l’Italia saranno cinque i giocatori testa di serie in singolare: Sinner (2), Musetti (5), Cobolli (20) e Darderi (22) nel tabellone maschile, mentre tra le donne spicca Jasmine Paolini (7).