Judo, Riccione sul gradino più alto del podio con Mazzotti

La judoka riccionese ha vinto tutti gli incontri fino alla finale, battendo Tagliabue per il titolo assoluto

Si sono svolti sabato 13 dicembre al Palafijlkam di Ostia i Campionati italiani Assoluti di Judo 2025 evento clou della stagione agonistica. La manifestazione ha registrato un'ampia partecipazione tra atleti e tecnici ,di cui 237 judoka in gara provenienti da tutta Italia, confermando l'importanza della competizione nel calendario federale. A salire sul gradino più alto del podio è stata la Riccionese Caterina Mazzotti (ksdk Parma) categoria 70 kg. accompagnata dal coach Luca Ravanetti. Caterina è stata protagonista di una gara impeccabile superando Capuano agli ottavi di finale, Sadio ai quarti, si è imposta in semifinale contro Ondei (Carabinieri) e in finale ha avuto la meglio su Tagliabue ,laureandosi Campionessa italiana assoluta.