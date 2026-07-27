Judo, Sofia Longo vola ai Mondiali U18: la giovane atleta della Judoka Riccionese vestirà l’azzurro in Ecuador

La sedicenne campionessa convocata per la rassegna iridata di Guayaquil dopo il quinto posto agli Europei

Sofia Longo, la sedicenne campionessa della Judoka Riccionese, è stata ufficialmente convocata per i Campionati del Mondo U18, in programma il 20 agosto a Guayaquil, Ecuador. La convocazione arriva dopo il prestigioso risultato ottenuto agli Europei U18 delle Isole Canarie, dove Sofia è giunta a un passo dal podio, confermandosi tra le migliori judoka europee della sua categoria. Subito dopo la convocazione, Sofia ha ripreso il carico di lavoro agonistico, sostenuta dall’intero staff tecnico, medico e dai suoi allenatori, con l’obiettivo di raggiungere la massima forma in vista dell’appuntamento iridato.

La preparazione estiva ha incluso una settimana di allenamenti di altissimo livello sotto la guida di alcuni tra i migliori maestri italiani e internazionali: i primi tre giorni si sono svolti a Torino con il Maestro Pierangelo Toniolo, figura di riferimento dell’Akiyama Settimo Torinese, considerato il miglior club italiano degli ultimi trent’anni. Toniolo è noto per aver formato atleti straordinari come Fabio Basile, campione olimpico a Rio, e Manuel Lombardo, due volte vicecampione del mondo. Il raduno ha visto la partecipazione di judoka internazionali provenienti da Serbia, Croazia e Francia, offrendo un confronto tecnico di altissimo livello.

La seconda parte della settimana si è svolta a Brescia all’Ezio Gamba Camp, organizzato dal club Forza e Costanza, la società dove è cresciuta judoisticamente la campionessa Alice Bellandi, oro Olimpico, mondiale, europeo e simbolo attuale del judo italiano. Ezio Gamba, mente e braccia del camp invece oltre ad essere stato la prima medaglia d'oro italiana di judo alle Olimpiadi (Mosca 1980) è considerato uno dei migliori tecnici al mondo, tanto da essere stato per 12 anni la guida della nazionle russa che ha battuto i giapponesi. Qui gli allenamenti sono stati ancora più intensi, con la presenza di una vasta delegazione di atleti provenienti da Russia, Turchia, Kazakistan, oltre a numerosi judoka italiani. Sofia, insieme agli altri atleti della Judoka Riccionese, ha potuto confrontarsi con stili e scuole judoistiche diverse, un’esperienza fondamentale per la crescita tecnica e mentale in vista del Mondiale.

La Judoka Riccionese esprime grande soddisfazione per la convocazione di Sofia Longo, risultato di anni di impegno, disciplina e passione. Il club, i tecnici e le famiglie accompagneranno la giovane atleta nel percorso che la porterà a rappresentare l’Italia sul tatami mondiale di Guayaquil. "Siamo un piccolo club di provincia, ma nonostante i nostri limiti riusciamo da anni a portare avanti l'eccellenza del judo giovanile e valorizzare i giovani atleti romagnoli. Sofia si sta impegnando moltissimo e sta dimostrando allenamento dopo allenamento di poter competere ai massimi livelli. Siamo ottimisti e moderatamente scaramantici ma ci crediamo veramente." commenta con orgoglio il padre e maestro Giuseppe Longo.