Juventus, Inter, Milan e Barcellona alla Dolphins Cup: all'Ina Casa il futuro del calcio femminile

Torna il torneo dell'Asd River Delfini 2018

250 tra le migliori calciatrici in erba d’Italia e di altri tre Paesi europei, 63 partite in tre giorni e nel nuovo “Villaggio” che sarà allestito per la prima volta spazio ad alcune eccellenze del territorio e alla solidarietà con il sostegno al progetto “Nessuno in fuorigioco” ideato per favorire l’inclusività e il diritto al gioco delle ragazze e dei ragazzi con disabilità: la “Dolphins Cup” organizzata dalla ASD River Delfini 2018 continua a cresce di numeri e importanza e vedrà la sesta edizione andare in scena fra giovedì 23 e domenica 26 aprile al campo sportivo Ina Casa.

Il torneo è riservato alla categoria Pulcine (nate nel 2015), e fra baby atlete, staff e familiari al seguito saranno non meno di 600 le persone coinvolte.

Al via 15 squadre: Juventus, Inter, Milan, Roma, Fiorentina, Brescia (con 2 squadre), Rhodense, Real Sala Bolognese, Cesena, San Marino Academy, Barcellona (Spagna), AIK Stoccolma e Hammarby (Svezia), Honka (Finlandia). Alle migliori squadre d’Italia si affiancano quindi alcune eccellenze europee di tutto rispetto: il Barcellona, con la sua scuola calcio di fama mondiale e tre tra le migliori realtà nord europee, nazioni leader nel calcio femminile.

Dopo la cerimonia di apertura di giovedì, la formula prevede 4 gironi nella prima fase e 2 nella seconda: un totale di 63 partite complessive comprese le finali di domenica, seguite da premiazioni e cerimonia di chiusura. Campione in carica è l’AS Roma, che completa un albo d’oro che ha visto primeggiare nelle precedenti edizioni due volte la Juventus, e una ciascuna l’Inter e l’Olympique Lyonnais.

Al campo dell’Ina Casa sarà allestito un vero proprio “villaggio” in cui interverranno importanti realtà del territorio, in particolare la Gelateria La Romana che sarà presente con i propri prodotti e devolverà infatti parte del ricavato a sostegno della River Delfini 2018 e principalmente del progetto “Nessuno in Fuorigioco”, nato nel 2018 con l'obiettivo di garantire il diritto al gioco a bambini e ragazzi con disabilità.

“La nostra manifestazione è diventata ormai un appuntamento internazionale di riferimento per la categoria femminile giovanile. Cresce numericamente ogni anno e vede la partecipazione di alcune tra le migliori realtà sia italiane che europee. La nostra Società attraverso questo Torneo fortemente voluto e mantenuto interamente al femminile, si impegna a trasmettere i propri valori cardine: rispetto, fair play ed inclusione. Siamo convinti che non esista strumento di crescita personale e opportunità educativa più potente dello Sport. Il nostro augurio è che questa edizione possa essere ricca di emozioni e capace di creare ricordi indelebili in tutte le atlete che scenderanno in campo e anche nelle loro famiglie” commenta il presidente Fabio Ceschi.

La Società River Delfini 2018, che conta oggi più di 600 tesserati e tesserate, invita tutti a prendere parte alla manifestazione per trascorrere insieme momenti sereni all’insegna dello Sport.