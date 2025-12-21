Juventus Roma 2-1, ai giallorossi sfuma la vetta
Terza vittoria consecutiva per i bianconeri. Oggi quattro gare di Serie A, la Fiorentina a caccia del primo successo
Sfuma l’aggancio alla vetta per la Roma, che a Torino cade per 2-1 contro la Juventus. I bianconeri confermano il buon momento di forma e centrano la terza vittoria consecutiva grazie alle reti di Conceição e Openda. Inutile, per i giallorossi, il gol di Baldanzi che accorcia le distanze nel finale ma non evita la sconfitta.
Finisce invece senza reti la sfida tra Lazio e Cremonese: uno 0-0 che lascia l’amaro in bocca ai biancocelesti, alla ricerca di punti fondamentali per rientrare nella corsa alla zona Europa.
Oggi il programma di Serie A prevede quattro incontri: Cagliari-Pisa, Sassuolo-Torino, Fiorentina-Udinese e Genoa-Atalanta. Riflettori puntati in particolare sui viola, ancora a secco di vittorie in campionato e chiamati a un successo indispensabile per continuare a credere nella salvezza.
Domani, infine, appuntamento a Riad per la finale di Supercoppa italiana: Napoli e Bologna si sfideranno per il primo trofeo stagionale.