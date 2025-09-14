Juventus show nel derby d’Italia: 4-3 all’Inter nel finale

Negli anticipi della terza giornata vincono anche Napoli e Cagliari. Oggi in campo Roma, Atalanta, Pisa e Sassuolo

La terza giornata di Serie A si è aperta con grandi emozioni e gol a raffica. Nel derby d’Italia, la Juventus ha avuto la meglio sull’Inter in un match spettacolare, deciso solo nel finale: 4-3 per i bianconeri, che portano a casa tre punti pesanti contro i nerazzurri.

Successo anche per il Napoli, che al Maradona ha superato la Fiorentina con un convincente 3-1, confermando la solidità della squadra di [allenatore]. Vittoria casalinga anche per il Cagliari, capace di imporsi 2-0 sul Parma e continuare il suo buon avvio di stagione.

Il programma della giornata prosegue oggi con altre quattro sfide: la Roma ospita il Torino, l’Atalanta riceve il Lecce, il Pisa affronta l’Udinese mentre il Sassuolo se la vedrà con la Lazio.