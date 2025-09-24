“Kairos”: ginnastica e poesia sul palco per i 50 anni di Atletica 75

Venerdì 3 ottobre al Teatro Regina di Cattolica uno show acrobatico e artistico a scopo benefico per Mondo Donna

Venerdì 3 ottobre, alle 21, il palco del Teatro Regina di Cattolica si trasformerà in un meccanismo di precisione e poesia per accogliere Kairos, lo spettacolo che celebra i 50 anni di storia della società sportiva Atletica 75.

Non un semplice show, ma un’esperienza emozionante che fonde la potenza della ginnastica artistica con l’eleganza della coreografia acrobatica e aerea. Kairos è un concept originale firmato Atletica 75 che racconta il tempo qualitativo, quello che si vive intensamente, istante dopo istante, un viaggio attraverso mezzo secolo di passione, dedizione e crescita condivisa. Le coreografie sono di Milena Balducci.

"Immagina: gli ingranaggi dell’orologio si rompono e nasce una nuova dimensione, dove il tempo smette di passare e inizia semplicemente ad essere". È da questa suggestione che prende vita la performance. Sul palco, i corpi degli atleti diventano narratori di un’emozione senza tempo, in un intreccio di movimento che scolpisce lo spazio.

"Kairos è la sintesi della nostra storia – sottolineano gli organizzatori –. È il tempo sospeso che cattura l’attimo perfetto, la fatica che si trasforma in arte, la terra che incontra l’aria. Vogliamo regalare al pubblico una poesia fatta di gesti, forza e grazia."

L’intero ricavato della serata, che unisce sport, arte e impegno sociale, sarà devoluto a Mondo Donna – Centro Antiviolenza di Cattolica, un segno concreto di attenzione e supporto al territorio e alle sue fragilità.