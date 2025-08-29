Kallas: “Putin si beffa degli sforzi di pace, servono nuove sanzioni”

L’alto rappresentante Ue alla Difesa: “Mosca capisce solo la pressione. In valutazione misure su energia, finanza e sanzioni secondarie”

“Questi attacchi mostrano che Putin si fa beffe di tutti gli sforzi di pace e che la Russia capisce solo la pressione”. Con queste parole l’alto rappresentante dell’Unione europea, Kaja Kallas, ha commentato l’escalation della guerra in Ucraina al suo arrivo al consiglio informale Difesa di Copenaghen.

Kallas ha confermato che i Paesi membri stanno lavorando al diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca: “Ci sono molte opzioni sul tavolo, ma quello che farebbe più effetto sarebbe colpire l’energia, bloccare l’accesso al capitale e introdurre sanzioni secondarie”.

Secondo il rappresentante Ue, la linea è ormai condivisa: “Le discussioni sono in corso, ma tutti capiscono che la sola cosa che funziona è la pressione”.

Durante la riunione, i ministri della Difesa discuteranno anche della modifica ai mandati delle missioni europee in Ucraina – quella civile e quella di addestramento militare – con l’obiettivo di rafforzarne la presenza e l’efficacia “prima che una tregua venga concordata”.