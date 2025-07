Khamenei sfida Trump in tv: 'Non ci arrendiamo mai'

Il tycoon ancora indeciso, tutte le opzioni sul tavolo

Khamenei parla in tv agli iraniani e sfida Trump. 'Non ci arrenderemo mai', dice la Guida Suprema, che definisce 'inaccettabile' l'ultimatum del presidente americano e minaccia le base Usa nella regione: 'Non avremo pietà per i leader di Israele', aggiunge. Ma l'ayatollah teme per la sua vita e prepara anche il figlio Mojtaba per la successione. Trump resta indeciso: tutte le opzioni sono sul tavolo della Casa Bianca che valuta i dubbi sul cambio di regime e il rischio di uno scenario libico, mentre la svolta interventista agita la base Maga: 'Hanno chiesto di venire a negoziare, ma è tardi: ho perso la pazienza con l'Iran', dice il tycoon. A Teheran colpita anche l'università, bloccato internet. Attacco di hacker israeliani alla più grande piattaforma cripto iraniana, minacciano di divulgare informazioni sulla Borsa entro 24 ore