Kiklos firma un’altra edizione da boom: al via il Bvb Giugno con quasi 3.000 partecipanti
Numeri mai visti: 1.200 squadre e un weekend di spettacolo
È tutto pronto per il via della 26° edizione del BVK Giugno, la grande kermesse open beach volley in programma da domani, sabato 30 maggio, fino a martedì 2 giugno. Un nuovo, ennesimo record organizzativo firmato Kiklos, protagonista di una stagione già ricca di risultati straordinari: arriveranno a Bellaria Igea Marina, infatti, 2.900 partecipanti suddivisi in 1.200 squadre iscritte in tre categorie, 2x2 mix – 3x3 maschile/femminile – 4x4 mix, pronte a dare spettacolo sui campi allestiti in spiaggia al Beky Bay. Un incremento notevole, di circa 500 partecipanti rispetto alla scorsa edizione, che genera anche un importante indotto turistico per il territorio, grazie al coinvolgimento di circa 40 strutture ricettive della città.
Si prospetta un lungo weekend all’insegna del beach volley e delle grandi emozioni, con le finalissime delle varie categorie previste domenica e martedì pomeriggio; allo spettacolo delle partite d’alto livello, non mancherà un ricco calendario di appuntamenti collaterali: dai famosissimi Happy Hour al tramonto, alla serata al Mito Mapo Club di sabato, nonché agli eventi notturni organizzati al Beky Bay, compreso il tradizionale Long Happy Hour di domenica con cena in spiaggia in collaborazione con Birgo Burger.
Confermato anche il sostegno di partner altisonanti che affiancano Kiklos nell’organizzazione dell’evento. Partner tecnico della manifestazione è ancora Wilson, storico marchio internazionale di articoli sportivi. Presente inoltre Babbi, storica azienda dolciaria di Bertinoro, protagonista dell’immancabile Babbi Piadina Party di martedì. A rendere ancora più ricco il montepremi contribuiranno anche Crazy Tiger, uno degli energy drink più apprezzati in Italia, e Twist Products, azienda emiliana che dal 1965 produce le tradizionali chiacchiere salate a lievitazione naturale.