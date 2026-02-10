Kimi Antonelli illeso dopo un incidente stradale a San Marino
L’auto esclusiva del pilota Mercedes urta un guardrail
A cura di Redazione
Kimi Antonelli è rimasto coinvolto in un incidente stradale alla vigilia della partenza per il Bahrain.
L’episodio è avvenuto sabato sera vicino a San Marino, sulla superstrada in località Serravalle. A riportare la notizia, che riprende una nota stampa di Mercedes, è Motorsport.com.
Secondo la polizia, l’auto del pilota ha urtato un guardrail senza coinvolgere altri veicoli.
Antonelli è rimasto illeso e non ha riportato alcuna conseguenza fisica.
La vettura danneggiata è una AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition”, prodotta in soli 200 esemplari. Mercedes aveva recentemente consegnato la supercar ad Antonelli