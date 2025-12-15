Kneecap al Cinema Tiberio: rap, identità e ribellione dall’Irlanda

Martedì 16 e mercoledì 17 dicembre il film di Rich Peppiatt nella rassegna ACEC, con una proiezione in lingua originale

Al Cinema Tiberio di Rimini martedì 16 (ore 21) e mercoledì 17 dicembre (ore 17 ed ore 21, la proiezione delle ore 21 è in versione originale inglese/gaelico irlandese con sottotitoli in italiano, biglietti € 7 interi, € 6 ridotti, € 5 ridotti Tiberio Club) secondo appuntamento per la rassegna ACEC La grande luce 2025 con il film Kneecap di Rich Peppiat con Móglaí Bap, Mo Chara, Josie Walker, Fionnuala Flaherty e Michael Fassbender.

Liam e Naoise sono due amici ventenni di Belfast, nullafacenti e piccoli spacciatori. Legatissimi alle loro origini, hanno imparato l’irlandese grazie ad Arlo, il padre di Naoise, un ex membro dell’Ira creduto morto ma in realtà in clandestinità. Quando Liam viene arrestato a un rave party, rifiutandosi di parlare in inglese conosce JJ Ó Dochartaigh, un professore di musica chiamato a fare da interprete dall’irlandese. L’incontro farà nascere una strana amicizia tra i due ragazzi e l’adulto, da cui prenderà vita il gruppo rap Kneecap, che troverà il successo con i suoi testi aggressivi, suscitando l’ira degli orangisti, dei vecchi gruppi paramilitari cattolici, dei comitati per la decenza pubblica e della polizia ancora in cerca di Arlo…