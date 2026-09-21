La Banda Città di Rimini protagonista alla Verdi Street Parade di Parma

La formazione riminese ha partecipato all'apertura del Festival Verdi e di Verdi Off insieme alle bande di Parma e Imola

Le note di Giuseppe Verdi hanno attraversato le strade del centro storico di Parma, dando il via all'edizione 2026 del Festival Verdi e di Verdi Off. Tra i protagonisti della Verdi Street Parade c'era anche la Filarmonica Banda Città di Rimini, impegnata insieme alle bande di Parma e Imola nella grande parata musicale di sabato 19 settembre. L'evento ha inaugurato anche l'undicesima edizione di Verdi Off. La manifestazione ha portato nel cuore della città centinaia di artisti tra musicisti, bande, coristi, danzatori, acrobati, associazioni e studenti. Il tema scelto per l'edizione di quest'anno è stato "Mondi lontani", ispirato alle opere inserite nel cartellone del Festival Verdi.

La parata è partita dal Teatro Regio, dove le tre bande hanno eseguito insieme le musiche verdiane. Da lì il corteo si è disperso tra strade, piazze e vicoli del centro storico, trasformando diversi angoli di Parma in palcoscenici a cielo aperto. Un percorso che ha coinvolto anche numerose realtà del territorio e che ha portato la musica fuori dagli spazi tradizionali del teatro. Dopo il percorso per le vie della città, le tre bande si sono ritrovate davanti al Teatro Regio per l'esecuzione di "Va, pensiero", diretta dai maestri Orlandi e Abbondanza. Un momento conclusivo che ha riunito nuovamente i musicisti della Banda Città di Rimini con le formazioni di Parma e Imola. Per la formazione riminese, la partecipazione alla Verdi Street Parade rappresenta una nuova occasione per portare la propria musica fuori dai confini cittadini e prendere parte a una manifestazione che unisce tradizione musicale e spettacolo diffuso. Il programma di Verdi Off proseguirà fino al 25 ottobre con appuntamenti dedicati a musica, teatro, danza e performance in diversi luoghi di Parma e provincia.