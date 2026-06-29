“La Banda in concerto” in piazza Francesca da Rimini per i Concerti d’estate 2026
Giovedì 2 luglio alle 21.15 la Banda città di Rimini diretta da Andrea Brugnettini tra classici e medley
Prosegue la rassegna “Concerti d’estate 2026”, promossa dall’Associazione Filarmonica Banda Città di Rimini APS e dal Comune di Rimini.
Giovedì 2 luglio 2026 alle ore 21.15, in piazza Francesca da Rimini (Castel Sismondo), la Banda città di Rimini si esibirà in concerto sotto la direzione del maestro Andrea Brugnettini.
La serata segna un cambio alla direzione rispetto al programma iniziale, dovuto all’indisposizione del maestro Abbondanza, a cui vanno gli auguri di pronta guarigione. La scelta di Brugnettini valorizza la crescita del vivaio musicale della Filarmonica.
Il programma prevede una decina di brani tra arrangiamenti originali e grandi classici per banda, con titoli come Modugno Forever, Zero Mania, La Strada, Abba Gold, Frank Sinatra Medley e il travolgente finale con Can Can – Orfeo agli inferi.
Presenta la serata Valia Della Valle