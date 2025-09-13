La Casa del Popolo "Macondo" di Rimini compie un anno e guarda al futuro

Concerti, laboratori, doposcuola e iniziative solidali

La Casa del Popolo "Macondo" di Rimini chiude il suo primo anno con numeri significativi e un bilancio oltre le attese: 150 iscritti, decine di attività culturali, sociali e sportive, tra cui corsi di boxe popolare, laboratori musicali, doposcuola gratuito e raccolte fondi. Lo spazio ha ospitato personalità del giornalismo, del sindacato e della musica indipendente, creando una rete con associazioni locali e offrendo occasioni di crescita e confronto per la comunità. Dopo un anno di concerti, presentazioni, cinema e iniziative solidali, il direttivo ringrazia volontari e sostenitori e rilancia con nuovi progetti: uno sportello di ascolto psicologico e un corso di taglio e cucito.

Quest’anno viene chiesto un contributo di 8 euro. Il ricavato del tesseramento sarà devoluto alle attività sociali e alle spese della sede.