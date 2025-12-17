La Circumvesuviana resta la maglia nera del trasporto locale in Italia
Pendolaria 2025 segnala disagi cronici e perdite di passeggeri, mentre nuove criticità emergono in Sardegna e Campania
La Circumvesuviana, storica linea ferroviaria della Campania, si conferma la peggiore d’Italia per i pendolari. Secondo il report Pendolaria 2025 di Legambiente, negli ultimi dieci anni la linea ha perso circa 13 milioni di passeggeri, con convogli spesso privi di climatizzazione e un orario ancora provvisorio.
Il rapporto segnala anche le new entry del 2025 tra le linee problematiche: in Sardegna, la tratta Sassari-Alghero registra quattro coppie di treni soppresse e un servizio quotidiano giudicato ancora inadeguato.
In Campania, inoltre, sulla linea Salerno-Avellino-Benevento la riapertura della stazione di Avellino, originariamente prevista nei prossimi anni, è stata rinviata a giugno 2027, aggravando i disagi dei pendolari locali.
Il report di Legambiente sottolinea come il trasporto locale italiano soffra ancora di carenze strutturali e organizzative, evidenziando l’urgenza di interventi concreti per garantire efficienza e sicurezza ai pendolari.