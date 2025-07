La città romagnola che ti cattura senza che tu te ne accorga | Svelato il borgo che incanta i turisti

Scopri Santarcangelo di Romagna: un borgo dell'Emilia-Romagna ricco di storia, arte e misteri sotterranei, che ha ispirato poeti e artisti.

Un borgo che incanta

Santarcangelo di Romagna, situata nel cuore dell'Emilia-Romagna, è un borgo che affascina per la sua storia millenaria e la vivace cultura artistica. Le sue origini risalgono all'epoca romana, con testimonianze come la Pieve di San Michele Arcangelo, considerata la chiesa più antica del riminese ancora esistente . Il centro storico, dominato dalla Rocca Malatestiana, offre scorci suggestivi e un'atmosfera senza tempo. Le strette vie acciottolate conducono a piazze animate e botteghe artigiane, dove tradizioni secolari, come la stampa a ruggine su tela, sono ancora vive.

Culla di artisti e poeti

Santarcangelo è nota per aver dato i natali a numerosi artisti e poeti. Tra questi, Tonino Guerra, poeta e sceneggiatore di fama internazionale, e Raffaello Baldini, considerato uno dei più grandi poeti dialettali italiani . Il borgo ospita anche il Festival Internazionale del Teatro in Piazza, noto come Santarcangelo dei Teatri, uno dei più importanti eventi dedicati alle arti performative in Italia . Questo festival trasforma ogni anno le strade e le piazze in palcoscenici a cielo aperto, attirando artisti e spettatori da tutto il mondo.

Terragio67/Wikipedia Arco Lorenzo Ganganelli

Un mondo sotterraneo

Sotto le antiche vie del borgo si nasconde una rete di oltre 150 grotte scavate nel tufo. Queste cavità, avvolte nel mistero, sono state utilizzate nel corso dei secoli come cantine, ricoveri o luoghi di culto . Durante la Seconda Guerra Mondiale, molte di queste grotte furono collegate tra loro, creando un vero e proprio labirinto sotterraneo che offriva protezione agli abitanti. Oggi, alcune di queste grotte sono visitabili, offrendo un'affascinante finestra sul passato e rappresentando una testimonianza tangibile della resilienza e dell'ingegno delle comunità locali.

Curiosità

Sapevi che Santarcangelo di Romagna è anche la città natale di Papa Clemente XIV? Eletto nel 1769, il pontefice è ricordato con l'Arco di Papa Clemente XIV, un'imponente struttura che segna l'ingresso alla piazza principale del borgo . Questo arco monumentale è uno dei simboli della città e testimonia l'importanza storica di Santarcangelo nel panorama italiano.