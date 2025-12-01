La classifica del Sole 24 Ore: Trento regina del buon vivere

nord trionfa nella top ten, Reggio Calabria sempre ultima

Trento è la regina del buon vivere, seguita da Bolzano e Udine. Nella top ten della 36esima edizione della Qualità della Vita del Sole 24 Ore trionfa il Nord con Bologna quarta e Milano ottava, ma anche con province più piccole come Bergamo (vincitrice nel 2024 e ora quinta), Treviso (sesta), Verona (settima), Padova (nona) e Parma (decima). In generale risalgono le grandi città metropolitane: Roma guadagna 13 posizioni rispetto al 2024 arrivando 46/a, Genova sale di 11 gradini arrivando al 43esimo posto, Torino sale di una posizione (57esima). Firenze è stabile al 36/o posto. Il Sud rimane in coda con Cagliari al 39/o posto, prima provincia meridionale per piazzamento, e Reggio Calabria ultima classificata per il secondo anno consecutivo.