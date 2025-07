La Cmc passa alla fiorentina Alpha General Contractor per 17,5 milioni

Unica presente all’asta, la società acquisisce dipendenti, appalti e know-how salvando lo storico colosso ravennate dal fallimento

La Cmc, storica cooperativa ravennate attiva nelle grandi costruzioni, è stata acquisita per 17,5 milioni di euro dalla Alpha General Contractor, azienda con sede operativa a Firenze e legale a Milano. Alla gara, tenutasi a Bologna, si è presentata solo Alpha, sorprendendo gli addetti ai lavori che davano favorita la romana FinMar Holding. L’acquisizione comprende 597 dipendenti, numerosi appalti e il patrimonio tecnico dell’azienda. I sindacati accolgono con cauto ottimismo l’ingresso di una realtà già attiva nell’edilizia. Il passaggio è cruciale per evitare il fallimento dopo anni di crisi, nonostante la continuità operativa della Cmc e il suo ricco portafoglio lavori. (Vedi articolo precedente).

Asmaa Gacem che dovrà rilanciare la Cmc: dalla luxury hospitality all’edilizia chiavi in mano

Asmaa Gacem

Asmaa Gacem, imprenditrice 32enne nata a Marrakech, è amministratrice unica di Alpha General Contractor, azienda specializzata in progettazione, ingegneria e costruzioni chiavi in mano. Nota a Firenze per la gestione di un hotel di lusso e la partecipazione a 4 Hotel, Gacem è anche vicepresidente di Cna Turismo. Alpha che ha acquisito la Cmc, punta a espandersi, con progetti come un complesso residenziale a Dubai. Tra le sue iniziative anche innovazioni in ambito assistenziale, come la bolla Emisphere durante il Covid. Ora la sfida è rilanciare un gigante dell’edilizia con oltre 120 anni di storia.