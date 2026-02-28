La cocaina nascosta nel calzino sotto al volante: il pusher a bordo del Suv arrestato

L'uomo è stato intercettato in zona casello di Rimini Sud

Un 25enne di nazionalità albanese, difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù, ha patteggiato 8 mesi e 3000 euro di multa, dopo essere stato arrestato per spaccio in via del Deviatore, in zona casello di Rimini Sud dell'autostrada. Il blitz della Polizia Locale di Rimini, nella serata di ieri (venerdì 27 febbraio), è nato a seguito di segnalazioni su un Suv che si appostava in quell'area, venendo poi raggiunto da altri veicoli, che dopo una sosta molto breve, si allontanavano. La Polizia Locale ha avviato gli appostamenti, notando il Suv parcheggiato e poi l'arrivo e la ripartenza di due vetture. A quel punto è scattato l'intervento: il 25enne, a bordo del Suv, ha cercato di disfarsi due involucri che contenevano 1 grammo e mezzo di cocaina. Sotto al volante della vettura, in un calzino, sono stati rivenuti altri 12 grammi di della stessa sostanza stupefacente e 1350 euro in contanti, ritenuta provento dell'attività di spaccio.