La cucina italiana diventa Patrimonio Unesco

Prima tradizione gastronomica al mondo a essere riconosciuta nella sua interezza

La cucina italiana entra ufficialmente a far parte dei patrimoni culturali immateriali dell’umanità. È la prima tradizione gastronomica al mondo a ricevere un riconoscimento così ampio e completo. A deliberarlo, all’unanimità, è stato il Comitato intergovernativo dell’Unesco, riunito a New Delhi, in India.

Secondo la decisione dell’Unesco, la cucina italiana rappresenta una “miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie”, un patrimonio vivo che unisce territori, famiglie e generazioni. È considerata “un modo per prendersi cura di sé e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici culturali”, offrendo alle comunità un linguaggio comune attraverso cui condividere la propria storia e interpretare il mondo che le circonda.

Questo riconoscimento celebra non solo l’incredibile ricchezza della gastronomia italiana, ma anche il suo valore identitario, sociale e antropologico, confermando il ruolo della cucina come espressione profonda della cultura nazionale.