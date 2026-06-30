La Ferrovia Storica di San Marino torna all'antica stazione: inaugurato il nuovo tratto

Dopo 82 anni l'elettromotrice AB-03 raggiunge di nuovo il piazzale della stazione di San Marino Città

Un nuovo passo avanti nel recupero e nella valorizzazione della Ferrovia Storica della Repubblica di San Marino. Nel tardo pomeriggio di lunedì 29 giugno è stato inaugurato il tratto ferroviario che collega la Galleria Montale al piazzale della stazione di San Marino Città, permettendo alla storica elettromotrice AB-03 di tornare, dopo 82 anni, nell'area dell'antica stazione.

L'intervento, promosso dalla Segreteria di Stato per il Territorio insieme alla Segreteria di Stato per il Turismo, con il coinvolgimento di AASLP e dell'Associazione Treno Bianco Azzurro, rappresenta un ulteriore tassello nel progetto di recupero della storica linea ferroviaria.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, i Segretari di Stato Matteo Ciacci e Federico Pedini Amati, il presidente dell'Associazione Treno Bianco Azzurro Alessandro Rattini, una delegazione della Giunta di Castello di Città e numerosi cittadini.

L'opera aggiunge circa 140 metri al tracciato oggi percorribile, che raggiunge così una lunghezza complessiva di circa 950 metri. Un intervento dal forte valore storico e simbolico, che restituisce uno dei luoghi più rappresentativi della ferrovia sammarinese e apre nuove opportunità per il turismo, con percorsi esperienziali, iniziative culturali ed eventi.

Durante la cerimonia è stato ricordato anche il ruolo della Galleria Montale durante la Seconda guerra mondiale, quando offrì rifugio a migliaia di sammarinesi e sfollati.

L'area è stata inoltre riqualificata grazie a un'opera dell'artista Eron, pensata per mettere in dialogo memoria storica e arte contemporanea, valorizzando ulteriormente il contesto urbano e le attività della zona.

Tra i sostenitori del progetto è stata ricordata anche la Fondazione FS Italiane. Per l'occasione è stato letto un messaggio del direttore generale Luigi Cantamessa.

Al termine degli interventi istituzionali si è svolto il taglio del nastro e il primo viaggio ufficiale dell'elettromotrice AB-03 sul nuovo tratto di linea.

L'inaugurazione segna anche l'avvio di una nuova fase del progetto, che punta in futuro a prolungare la ferrovia fino a Borgo Maggiore, ripristinando lo storico collegamento tra il centro storico e il fondovalle.

Presentato infine il calendario delle corse storico-culturali guidate dell'AB-03, organizzate dall'Associazione Treno Bianco Azzurro con le Segreterie di Stato per il Territorio e il Turismo. Le visite, gratuite e della durata di circa 40 minuti, si terranno nei mesi di luglio, agosto e settembre con partenza dal piazzale della stazione, offrendo ai partecipanti un viaggio alla scoperta della storia della ferrovia e del territorio sammarinese.

Matteo Ciacci -Segretario di Stato per il Territorio

L'inaugurazione di oggi rappresenta un risultato concreto di un percorso di recupero e valorizzazione del patrimonio storico e infrastrutturale della Repubblica. Restituire alla comunità un luogo così significativo significa investire nella memoria, nella cultura e nella qualità del nostro territorio. Continueremo a lavorare affinché il progetto della ferrovia storica possa svilupparsi ulteriormente, con l'obiettivo di ricostruire progressivamente il collegamento fino a Borgo Maggiore.

Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo

La ferrovia storica è uno degli elementi più affascinanti dell'identità sammarinese e rappresenta un'importante opportunità di promozione turistica. Il ritorno dell'AB-03 nel piazzale dell'antica stazione consentirà a cittadini e visitatori di vivere un'esperienza autentica, capace di unire storia, emozione e conoscenza del territorio. Oggi un sogno si avvera, i sammarinesi, i turisti e gli appassionati potranno tornare ad ammirare l’Elettromotrice AB-03 entrare nella sua vecchia Stazione.