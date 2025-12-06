La Fiamma di Milano-Cortina illumina Roma: Berrettini tedoforo, Malagò porta la torcia al Giulio Onesti

Prosegue il viaggio capitolino della fiaccola olimpica, tra presidenti federali e campioni dello sport, in attesa dell’arrivo in Piazza del Popolo

La fiamma olimpica di Milano-Cortina continua a brillare nel cuore di Roma, protagonista di una giornata intensa che si concluderà questa sera, intorno alle 19.30, con l’arrivo in Piazza del Popolo per l’ultima tappa del percorso odierno.

Il viaggio romano della fiaccola è iniziato allo Stadio dei Marmi, dove Achille Polonara ha dato il via al tratto odierno del percorso. Da lì, la torcia ha attraversato diversi punti simbolici della Capitale, portata da numerosi presidenti federali che hanno scandito le varie tappe del cammino.

Uno dei momenti più significativi è stato quello che ha visto protagonista Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, che ha trasportato la fiaccola nei pressi del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, luogo simbolo dello sport italiano.

La torcia ha poi raggiunto Piazza Cavour, dove ad attenderla c’era Matteo Berrettini. Il tennista romano ha raccolto il testimone con entusiasmo, contribuendo a rendere ancora più speciale il passaggio nella sua città natale.

Successivamente la fiamma ha proseguito verso Castel Sant’Angelo, altra tappa suggestiva del suo tragitto capitolino. Qui è stata accolta da Gigi Datome, che ha proseguito il percorso in un clima di festa e partecipazione.

Il viaggio della fiamma olimpica continuerà fino a questa sera, accompagnata dal calore dei cittadini e dalla presenza di grandi protagonisti dello sport italiano, in un crescendo di emozione che condurrà al simbolico arrivo in Piazza del Popolo.