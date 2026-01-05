La Fiamma Olimpica attraversa la Riviera: oggi da Riccione a Rimini nel segno di Milano Cortina 2026

Il "fuoco sacro di Olimpia" oggi tra Riccione e Rimini. Attilio, tedoforo 65enne: "una grande emozione"

Dopo la partenza simbolica da Roma, la fiamma olimpica sta attraversando l’Italia accompagnando il conto alla rovescia verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi la Fiamma Olimpica arriverà a Riccione, accolta dalla città alle 16:12 con l’avvio della staffetta dei tedofori in viale Milano, all’altezza di piazzale San Martino.

Il percorso riccionese toccherà i viali Torino, Milano, D’Annunzio, Verdi, Emilia, Portofino e Angeloni, prima di tornare su viale D’Annunzio e dirigersi verso Rimini.

Alle 17:08 la Fiamma entrerà a Rimini da viale Regina Margherita, attraversando il lungomare e alcune delle vie più rappresentative della città.

Il convoglio passerà da viale Regina Elena, viale Vespucci, lungomare Tintori e via Destra del Porto, per poi attraversare il Ponte di Tiberio. Da qui la staffetta proseguirà lungo corso d’Augusto.

Saranno circa 50 i tedofori impegnati.

Tra loro anche Attilio Baggioni, 65 anni "L'emozione c'è" racconta "ho avvisato tutti gli amici e i parenti. L'emozione c'è, cavolo se c'è"

Nel tratto finale la Fiamma sarà portata da Mirco Acquarelli insieme al Riviera Basket Rimini. In piazza Tre Martiri il testimone passerà a Nicole Piomboni, giovane promessa della pallavolo italiana. Alle 19:30, in piazza Malatesta, sarà lei ad accendere il braciere olimpico. Il 6 gennaio la fiamma sarà a Cesena, Il 7 gennaio 2026 sarà la volta di Cesenatico, Cervia e Ravenna.

