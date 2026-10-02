La Giunta regionale arriva a Rimini: lunedì il tour nel territorio

De Pascale e gli assessori incontrano sindaci e amministratori, poi visite a imprese, cantieri, ospedali e realtà del Riminese. Alle 12.30 la conferenza stampa in Provincia

La Giunta regionale dell'Emilia-Romagna si trasferisce a Rimini. Lunedì 5 ottobre parte infatti dal territorio riminese "Incontro ai territori", il ciclo di nove appuntamenti, uno per ogni provincia, pensato per mettere la Giunta regionale a confronto con amministratori, imprese e realtà locali. La giornata comincerà alle 9 a Palazzo Garampi, con una seduta congiunta tra Giunta regionale e Giunta comunale di Rimini. Alle 10.15, nella sede della Provincia di via Dario Campana, è invece prevista l'assemblea con tutti i sindaci del territorio provinciale e la partecipazione della Giunta regionale.

Alle 12.30, sempre in Provincia, è in programma la conferenza stampa del presidente della Regione Michele de Pascale e del sindaco e presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad. A seguire è prevista anche la firma di una lettera di intenti con la Camera di Commercio della Romagna.

Nel pomeriggio il programma si sposta in diversi comuni della provincia, con una serie di incontri e sopralluoghi. De Pascale sarà alle 14.45 a Cattolica insieme all'assessora al Turismo Roberta Frisoni per un incontro dedicato agli hub urbani, mentre alle 16 sarà a Riccione, in viale Ceccarini, per un sopralluogo sui lavori di rigenerazione urbana. La giornata coinvolgerà anche gli altri componenti della Giunta regionale. Il vicepresidente Vincenzo Colla visiterà la Teddy Group di Rimini, mentre la sottosegretaria Manuela Rontini sarà alla cassa di espansione del torrente Ventena, tra San Giovanni in Marignano e Cattolica.

Diversi gli appuntamenti nell'entroterra. L'assessora Gessica Allegni farà tappa a Verucchio per il cipresso monumentale del Chiostro di San Francesco e successivamente al Teatro Angelo Mariani di Sant'Agata Feltria. Davide Baruffi visiterà Rimini Blue Lab, la Cooperativa di Comunità Fer-Menti Leontine a San Leo e incontrerà a Talamello i sindaci delle aree montane.

Sul fronte sociale, Isabella Conti visiterà la comunità "Il Mantello" di Rimini e la Cooperativa Akkanto di Santarcangelo, mentre l'assessore alla Salute Massimo Fabi incontrerà i professionisti sanitari dell'ospedale Infermi. Roberta Frisoni, dopo Cattolica, sarà al Playhall di Riccione per un incontro con amministrazione, operatori economici e società sportive. Alessio Mammi incontrerà invece i produttori della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini a Podere Vecciano, a Coriano.

Gli altri appuntamenti riguarderanno i temi della legalità, dell'ambiente, della mobilità e della rigenerazione. Elena Mazzoni visiterà l'Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata e alcuni beni confiscati, mentre Irene Priolo farà tappa alla Cooperativa Cuore 21 di Riccione, in un sito sottoposto a bonifica a San Giovanni in Marignano e nel cantiere dell'area dismessa di via Roma e via Forlì a Morciano. L'assessore Giovanni Paglia non parteciperà alla giornata perché impegnato a Roma in un incontro sulla vertenza Electrolux.