La madre di Eleonora Palmieri: “Siamo fortunati, ce la riportiamo a casa viva”

La veterinaria di Cattolica è ricoverata al Niguarda di Milano

"Abbiamo passato un grande spavento, quello di non poterla più riabbracciare, come è successo per altre famiglie. Noi siamo stati fortunati perché ce la riportiamo a casa viva". Così ai microfoni della Tgr Emilia-Romagna, Cristina Ferretti parla della figlia, Eleonora Palmieri, la veterinaria di 29 anni di Cattolica tra i feriti della strage di Crans Montana e ora ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano.

"È stata colpita al viso e alle mani - ha spiegato la madre della giovane - ha avuto già un primo intervento immediato quando l'hanno portata lì. Verranno programmati altri interventi. C'è chi ancora cerca un corpo e questa cosa è veramente devastante da parte di una famiglia, di un genitore che non sa dov'è il suo figlio. Questa è la parte più difficile. Noi possiamo dire grazie perché la portiamo a casa ed è viva".

La veterinaria romagnola, ha chiarito nel corso di un punto stampa stampa Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, direttore del Centro Ustioni, Ospedale del 'Niguarda' "ha un problema ad una mano da operare, da ricostruire". La ragazza, è stato evidenziato, "rimane intubata, per il momento, perché ha delle difficoltà respiratorie, però ha una superficie corporea per fortuna limitata" con ustioni, quindi su questo "siamo positivi".

