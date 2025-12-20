La manovra ancora nel caos: slitta il via libera, vertice di maggioranza convocato
Tregua sulle pensioni e nuovi emendamenti tra tasse sui pacchi, oro di Bankitalia e voucher per le scuole paritarie: restano nodi irrisolti e tensioni nella maggioranza
Slitta ancora a data da destinarsi il via libera alla manovra economica. La tregua sulle pensioni dura solo il tempo necessario per agevolare le votazioni e far passare alcuni emendamenti chiave, tra cui quello sull'oro di Bankitalia, la tassa sui pacchi e il voucher per le scuole paritarie.
Nonostante questi progressi, restano diversi nodi da sciogliere, tanto che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata costretta a convocare un vertice di maggioranza con la partecipazione dei vicepremier e del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.
L’ennesimo colpo di scena riguarda un emendamento del governo che verrà riportato in commissione. Tra le modifiche previste rientrano norme rivolte alle imprese e, non è escluso, il ripristino del silenzio-assenso per i neoassunti sul Tfr.
“La maggioranza si è rotta”, ha sentenziato la segretaria del Pd, Elly Schlein, commentando l’impasse politica che rischia di rallentare ulteriormente l’iter della manovra.