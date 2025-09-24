La mensa alla scuola Casadei pronta per l'anno scolastico 26-27: cantiere al via

L'aggiudicazione alla ditta appaltatrice è già avvenuta e la consegna dei lavori è prevista per lunedì prossimo, 29 settembre

La Giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della mensa della Scuola Primaria "Flavia Casadei", uno dei cantieri cittadini finanziati dal Pnrr. Il progetto, per un investimento di 840.000 euro, prevede la realizzazione di una nuova mensa di circa 350 metri quadrati che sarà annessa all'edificio scolastico esistente di via Morri. La struttura è stata progettata per accogliere gli studenti delle 20 aule della scuola primaria, garantendo spazi dedicati e idonei per l'estensione del tempo pieno scolastico attraverso turni organizzati. "L'edificio sarà accessibile tramite il corpo scala situato nell'ala est della scuola esistente e si configurerà come un volume architettonico moderno con funzioni interne chiaramente identificate. La nuova mensa comprenderà diversi ambienti funzionali: un primo blocco servizi destinato all'accesso degli studenti con spogliatoi, bagni, un'area per dividere in porzioni gli alimenti e il lavaggio delle stoviglie, accessibile anche da un ingresso secondario esterno", evidenziano da Palazzo Garampi. L'aggiudicazione alla ditta appaltatrice è già avvenuta e la consegna dei lavori è prevista per lunedì prossimo, 29 settembre, mentre la conclusione definitiva dell'intervento è programmata per giugno 2026.