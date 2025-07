La notte più rosa dell’anno è iniziata: Riccione fa il pieno di musica e divertimento

Dal Kids Family Festival allo show di Kledi, da Paolo Ruffini ai fuochi sul mare: tre giorni di emozioni in Riviera

Una città in festa, bella, accogliente, pronta a celebrare l’estate con entusiasmo e leggerezza. A Riccione, l’estate prende ufficialmente il via nel modo più coinvolgente: con la musica, la danza, le emozioni e il desiderio di stare insieme.

È iniziata ieri sera, giovedì 19 giugno, la Notte Rosa di Riccione, con l’energia contagiosa del Kids Family Festival, in programma fino a sabato 21 giugno. L’evento trasforma piazzale Ceccarini in un vivace e colorato villaggio a misura di famiglia, animato da laboratori creativi, spettacoli, attività ludiche e momenti di approfondimento.

La serata inaugurale ha registrato una partecipazione straordinaria di pubblico: piazzale Ceccarini era gremito, segno evidente del grande interesse che la città e i suoi ospiti riservano a questa manifestazione. In apertura, ha portato i saluti istituzionali l’assessore al Turismo Mattia Guidi, che ha sottolineato il valore del festival per la promozione turistica del territorio e per il ruolo aggregativo che svolge all’interno della comunità.





Il villaggio ha preso ufficialmente vita con l’apertura degli stand dedicati ai più piccoli, dove i bambini possono divertirsi con giochi, attività ricreative, laboratori e incontrare i loro personaggi preferiti. Di grande impatto anche l’accensione delle installazioni luminose del WinxClub, che hanno contribuito a creare un’atmosfera magica e suggestiva. Particolarmente sentito il momento dedicato alla cultura, con la partecipazione di Valentina Mastroianni, che ha presentato il suo libro “Sarò i tuoi occhi”: un’intensa testimonianza sulla forza dell’amore e della resilienza, accolta con grande attenzione e commozione dal pubblico presente.

Paolo Ruffini conquista tutti

A seguire, il palco ha ospitato Paolo Ruffini, protagonista dello spettacolo “Presente”. L’attore, con ironia e profondità, ha coinvolto la platea in una riflessione partecipata sul valore dell’attimo presente in un’epoca caratterizzata da frenesia e distrazione. Nel corso dello spettacolo, Ruffini ha interagito con il pubblico, dialogando anche con i bambini, regalando momenti di leggerezza e spontaneità. Emblematica una scena in cui un piccolo spettatore gli ha chiesto quale fosse il suo supereroe preferito: l’attore ha risposto scherzosamente, indeciso tra Spider-Man e Gerry Scotti – “Spider-Man perché si arrampica, Gerry Scotti perché mangia un sacco di brioche” – strappando sorrisi e applausi. Al termine dello spettacolo, l’attore si è dimostrato estremamente disponibile e generoso, fermandosi a lungo con il pubblico per firmare autografi, scattare foto e selfie, contribuendo a rendere la serata ancora più memorabile per tanti fan.

La festa è poi proseguita con grande entusiasmo grazie alla parata dei personaggi dei cartoni animati, che ha conquistato i più piccoli, seguita dal coinvolgente Fluo Family Party: un grande evento musicale che ha fatto ballare grandi e piccini sulle note delle hit più amate, chiudendo in allegria una serata già ricca di emozioni, partecipazione e condivisione.

Hit's Summer Night: la festa di Riccione in piazzale Roma

Questa sera,venerdì 20 giugno, Riccione entrerà davvero nel cuore della festa della Notte Rosa con l’attesissima Hit’s Summer Night che accenderà piazzale Roma a partire dalle 21:30 con un’esplosione di musica, colori e voglia di estate. In consolle Max Monti, Claudio Coveri e Marco Corona, seguiti da Paoletta di Radio Italia con il Radio Italia Party. Remix, mashup, e grandi successi faranno ballare tutta la piazza, fino al momento più atteso: lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte, che tingerà di rosa il cielo sopra il mare, in contemporanea con tutta la Riviera.

Kids Family Festival, dove in piazzale Ceccarini aspetta grandi e piccoli con i suoi laboratori, giochi e installazioni luminose del villaggio, presenta alle 20 il talk “Le Winx e la sfida del cyberbullismo” con Fondazione Carolina, #psicologeorge e Intherapy. In seguito dalle 21 la sfilata dei costume characters e il musical “Winx Club” seguito dal “Winx glitter party” per una serata tutta da ballare.

Sabato 21 giugno: dal Kids Family Festival agli spettacoli serali, dallo yoga all’alba e al tramonto al fitness con Michelle Hunziker e alla danza sotto le stelle con Kledi

La festa continua anche sabato 21 giugno, con una giornata ricca di eventi per tutti. In piazzale Ceccarini prosegue il Kids Family Festival con il talk dello psicoterapeuta Alberto Pellai“Allenare alla vita” (ore 17:45), seguito dall’approfondimento sull’ecosistema marino con MareVivo e Fondazione Cetacea (ore 19), lo show Mermaid Magic (ore 19:45), e gli amatissimi 44 Gatti (ore 20). Alle 20:40 il musical “Seconda stella a destra”della coreografa e regista Elena Ronchetti trasporterà il pubblico in una inedita rivisitazione delle avventure di Peter Pan, e alle 21:15 lo spettacolo comico di Salvo & Giorgia. Chiusura in grande stile con la Family DJ Dance e la sfilata finale dei personaggi più amati dai bambini (ore 22:30).

Sempre il 21, la città si colora anche di benessere: al mattino e al tramonto la Giornata Internazionale dello Yoga animerà i parchi di Villa Mussolini e Villa Lodi Fè dove, rispettivamente alle 6:30 e alle 18:30, la maestra Renza Bellei proporrà due lezioni di yoga gratuite.

Dalle 10:30 alle 21, sulla spiaggia libera di piazzale San Martino, benessere e fitness con “Goovi Summer Wave”, l’evento gratuito promosso dall’omonimo brand fondato da Michelle Hunziker, che sarà presente con i suoi allenamenti speciali: alle 17 total body workout con Paolo Zotta e alle 18:30 yoga con Martina Sergi. Alle 11 e alle 14 l’appuntamento è con Iron Ciapet con Marco Basso e Costanza Pugi, alle 12:15 Tribal yoga con Vanessa Villa e alle 15 beauty masterclass con Laura Barenghi e Michelle Hunziker. E poi ancora musica, giochi e tanto intrattenimento.

L’emozione della danza incontra l’energia di piazzale Roma sotto le stelle quando, sabato 21 giugno alle 22, andrà in scena lo spettacolo diretto da Kledi “Magia in movimento” con étoile di fama internazionale insieme ai giovani talenti dell’Accademia Bartolacci. Tra i protagonisti anche Daniele Doria, vincitore di “Amici”.

Domenica 22 giugno: la magia della musica e della danza al sorgere del sole e un viaggio tra costumi e scenografie della serie cult più amata d’Italia

La Notte Rosa di Riccione continua domenica 22 giugno all’alba con il primo appuntamento dell’attesissima rassegna di spettacoli e musica in riva al mare al sorgere del sole: “Albe in controluce”. Sulla spiaggia libera del Marano alle 5, Kledi e Syria guideranno la prima Alba in controluce, tra danza, parole e atmosfere suggestive. L’ouverture musicale del giovane compositore riminese Demetrio Cecchitelli aprirà alla danza e alla luce del giorno, con Kledi che, insieme a 4 danzatori della MM Contemporary Dance Company, interpreta sulla sabbia il “Bolero” di Ravel. A seguire, la voce di Syria regalerà un concerto omaggio alla musica brasiliana e a Ornella Vanoni.

Domenica 22 giugno alle 19, a Villa Franceschi si inaugura la mostra dedicata alla serie Rai “Il Paradiso delle Signore”: un viaggio tra costumi, scenografie, fotografie e retroscena che racconta la moda, le storie e il fascino dell’Italia del boom economico. L’inaugurazione si terrà alla presenza degli autori, dei registi e dei protagonisti della serie. La mostra resta aperta (ingresso libero) fino al 15 luglio: dal 23 al 28 giugno tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 24 - dal 29 giugno al 15 luglio tutti i giorni dalle 9 alle 13 mentre l’apertura serale dalle 20 alle 24 è prevista dal giovedì alla domenica. L’iniziativa si inserisce nel contesto dell’Italian Global Series Festival, in programma dal 21 al 28 giugno tra Riccione e Rimini.