La Pasticceria Tommasini riconfermata con due Torte sulla guida Gambero Rosso 2026
Aperta nel 2017 in viale Ceccarini, la pasticceria si era già distinta nel 2020 vincendo il programma televisivo Cake Star
La Pasticceria Tommasini di Riccione ottiene per il quarto anno consecutivo le due Torte sulla guida Pasticceri e Pasticcerie 2026 del Gambero Rosso, con un punteggio di 84/100. Il titolare Francesco Tommasini rientra così tra i migliori 650 pasticceri d’Italia, grazie a una produzione che spazia dalle classiche brioche ai mignon, dalle torte ai panettoni artigianali.
«Essere nuovamente tra le eccellenze italiane è un onore – commenta Tommasini –. Questo riconoscimento premia il nostro impegno e la cura per le materie prime».
La guida sottolinea la varietà dell’offerta, dalla colazione alle monoporzioni creative, fino ai macaron, ai mignon e al gelato servito anche in brioche. Aperta nel 2017 in viale Ceccarini, la pasticceria si era già distinta nel 2020 vincendo il programma televisivo Cake Star. Con le due Torte 2026, Tommasini si conferma tra i punti di riferimento dolciari della zona.