La piadina IGP incontra il gelato: a Santarcangelo nasce il dessert dell’estate

Dopo il successo di Santa Piada, la specialità romagnola sarà protagonista anche a SantarcanGelato il 24 e 25 luglio con un originale abbinamento

Non succede solo al cinema, dove l'eroe di una saga può attraversare lo schermo e diventare protagonista anche di un'altra pellicola. A Santarcangelo la piadina romagnola IGP, eroina indiscussa al festival di Santa Piada, ha deciso di prendersi parte della scena anche a SantarcanGelato e trasformarsi, come in un vero e proprio crossover del gusto, nel dessert dell'estate: il Consorzio di Tutela e Promozione della Piadina Romagnola IGP – dopo il successo enorme dello scorso giugno - sarà quindi partner anche alla festa del gelato artigianale, in programma il 24 e 25 luglio e arrivata quest'anno alla sua nona edizione. Le piadine saranno quelle impastate e cotte sul testo dalla Trattoria del Passatore, che nel 2025 fu premiato come il primo ristorante di Santarcangelo ad aver scelto di fregiarsi della certificazione IGP per la propria piadina. Sette le le gelaterie santarcangiolesi che animeranno la festa: Fresh Mavi, Dolcemente, LattePiù, Le Delizie, CremGlassè, Pasticceria Succi e Cucinino. Testimonial e guest star dell'evento sarà ancora il maestro Luca Montersino.

"Se a Santa Piada le Officine del Sale di Cervia l'avevano presentata sotto forma di cono, accompagnandola al fritto di pesce e alla salsa allo squacquerone, perché non farlo anche con il gelato?", si è chiesto Alex Bertozzi. Per il presidente di Città Viva, l'associazione di commercianti santarcangiolesi, l'obiettivo è chiaro: presentare gli appuntamenti dell'estate non più come eventi spot, completamente scollegati tra loro, ma creare una sorta di viaggio e storytelling concettuale per far scoprire Santarcangelo in tutte le sue forme e favorire il commercio nel suo borgo antico. Già per Santa Piada l'idea di creare un passaporto santarcangiolese, con tanto di timbri sul documento, si era rivelata un successo: più di 300 persone hanno già vinto il loro ticket omaggio per la prima coppa gelato. E il concetto di passaporto sarà riproposto, anche se in modo diverso, anche per collegare SantarcanGelato agli altri appuntamenti estivi, a cominciare dal raduno di auto (31 luglio-1 agosto) e soprattutto con le Notti della Luna (21-23 agosto).

SantarcanGelato, che solitamente è programmato dopo Ferragosto, rappresenta l'evento più partecipato dell'estate clementina: l'anno scorso, nonostante il tempo incerto, le stime approssimative parlavano di ben oltre 20mila presenze. Quest'anno, sperando in un assist del meteo, l'obiettivo minimo di questa nuova versione anticipato è quello di confermare il risultato dello scorso anno.