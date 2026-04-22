La Pietà di Bellini rientra a Rimini da New York dopo il successo internazionale

Dalla Morgan Library & Museum al Museo della Città

La Pietà di Giovanni Bellini sta tornando a casa. Dopo aver conquistato il pubblico internazionale alla Morgan Library & Museum di New York, il capolavoro del Museo della Città di Rimini è ora in viaggio verso l’Italia, dove sarà nuovamente accolto negli spazi museali riminesi.

Si conclude così un’esperienza straordinaria che ha visto l’opera attraversare l’Oceano per la prima volta, diventando protagonista di un importante progetto espositivo negli Stati Uniti. Alla Morgan Library, la Pietà ha raccolto un grande consenso di pubblico e critica, affermandosi come una delle presenze più intense del percorso dedicato alla pittura italiana. Il dipinto del maestro veneto (1430–1516), recentemente restaurato grazie al fondamentale contributo di Venetian Heritage — organizzazione internazionale non profit con sedi a Venezia e New York che da 27 anni sostiene iniziative culturali per far conoscere al mondo l’immenso patrimonio di arte veneta — aveva debuttato negli Stati Uniti lo scorso 16 gennaio, conquistando il pubblico americano e internazionale con la sua straordinaria intensità espressiva, restituita in tutta la sua forza dall'accurato intervento conservativo.

Alla Morgan Library & Museum, situata nel cuore di Manhattan, la Pietà di Bellini era esposta nello studio del collezionista e mecenate J. Pierpont Morgan, in dialogo con capolavori rinascimentali della collezione permanente e in un programma condiviso con altre opere eccezionali del panorama italiano: la Pietà di Perugino della Galleria Nazionale dell'Umbria e il Ragazzo con cesto di frutta di Caravaggio della Galleria Borghese.

Ora il viaggio volge al termine: la Pietà sta rientrando verso Rimini, dove sarà nuovamente protagonista della vita culturale cittadina.

Durante il mese di giugno, il capolavoro sarà infatti al centro di un nuovo e significativo progetto espositivo al Museo della Città, che riproporrà il dialogo fra due giganti del Rinascimento italiano, Giovanni Bellini e il cognato Andrea Mantegna, già presentato a Venezia, mettendo a confronto la Pietà con il San Sebastiano.

Il ritorno della Pietà segna non solo la conclusione di un viaggio internazionale di grande prestigio, ma anche l’inizio di una nuova stagione di valorizzazione per uno dei capolavori più importanti del patrimonio artistico riminese, arricchito di nuovi sguardi e di un consenso che attraversa i confini.