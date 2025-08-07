La politica si prende una pausa, ma guarda a Rimini

Ad agosto tra mare, montagna e famiglia, i leader si concedono qualche giorno di relax

Ad agosto la politica italiana si prende una pausa, ma senza spegnere del tutto i motori. Le Camere si fermano, i ritmi di governo rallentano, e molti leader politici si concedono qualche giorno di relax tra mare e montagna.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sceglie ancora una volta le Alpi, con un soggiorno in Val di Siusi. Giorgia Meloni, invece, dovrebbe dividersi tra le Cicladi e la Puglia, mentre Lorenzo Fontana andrà al mare sul Gargano e Ignazio La Russa tra Sicilia e Tigullio. Vacanze in famiglia per Tajani a Fiuggi, Salvini in Trentino (anche se spesso al lavoro), Calderoli in Monferrato, e Conte nella sua amata Puglia.

Ma per molti, l’estate politica non sarà solo riposo: numerosi leader – compresa la premier Meloni – sono attesi a Rimini per il Meeting di Comunione e Liberazione, che si terrà nella seconda metà di agosto. L’evento rappresenta un appuntamento cruciale, sia per l’incontro con il mondo cattolico sia come trampolino verso la campagna elettorale per le regionali di settembre.

Anche Elly Schlein, Calenda, Renzi e altri esponenti di spicco potrebbero fare tappa a Rimini, tra un bagno e un comizio. Un agosto di vacanza, dunque, ma con lo sguardo già rivolto all’autunno politico.