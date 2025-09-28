La Prof che non si arrende: "“La malattia corre più veloce di me, ma io lotterò"

Luisa Stracqualursi riparte con un nuovo intervento e terapia, trasformando il suo calvario in una lezione di vita, gratitudine e resistenza per studenti e colleghi

La docente riminese di Statistica al campus di Forlì, Luisa Stracqualursi, 56 anni, ha annunciato sui social un nuovo capitolo della sua lunga battaglia contro il carcinoma al seno, iniziata nel 2014.

«La terapia non ha funzionato e la malattia è andata avanti, più veloce di me – scrive –. La prossima settimana affronterò un nuovo intervento, poi forse radioterapia e una nuova chemio. I momenti di tregua non esistono più».

Con parole cariche di coraggio e lucidità, la professoressa confida: «Sono rimasta io, l’ultima foglia attaccata all’albero della vita. Combatterò ancora, cercando un momento di pace. Ma se non dovessi riuscire, non siate tristi: ho avuto tempo in più, ho insegnato, visto crescere studenti e ricerca. Questo è stato un dono».

Negli anni, Stracqualursi ha trasformato la propria esperienza in una lezione di vita, raccontata anche nei libri Cento perle tra le onde e Guardare l’impossibile. Con la sua determinazione ha mobilitato studenti, colleghi, cittadini e persino campioni come Valentino Rossi, che l’hanno sostenuta in campagne di solidarietà.

Dopo momenti di remissione e ricadute, oggi la malattia è tornata «più forte che mai». Eppure la prof continua a trasmettere il suo messaggio: non arrendersi, trovare forza anche nell’improbabile, e affrontare la vita con gratitudine.